Доктор Мясников назвал пять вещей, от которых лучше отказаться в Новый год

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не привлечь негатив на весь следующий год.

Не гадать

Многие любят гадать, что с ними будет в новом году. Но доктор призывает отказаться от этой привычки, потому что мы не можем изменить исход событий, а что суждено, то и будет.

«Это наша жизнь, другой не будет. И другого календаря для нас также нет!» — заявил Мясников в своем Telegram-канале.

Не грустить

Праздник есть праздник, и он должен быть внутри каждого из нас. Мясников советует «извлечь» этот праздник из себя и поделиться с другими.

Не ругать себя за вредную еду

По словам врача, за новогодним столом вся еда — полезная, поэтому не надо в эту ночь забивать себе голову мыслями о фигуре.

«Все потом, сегодня можно все! Кроме как напиваться вусмерть», — уточнил эксперт.

Не запускать фейерверки

Находясь около места запуска фейерверков, вы рискуете получить травмы. Именно из-за фейерверков в больницы каждый Новый год поступает огромное количество пострадавших.

Не засиживаться до утра, если хотите спать

Несмотря на традицию сидеть за новогодним столом до самого утра, не надо пересиливать себя.

«Это праздник, надо чувствовать себя комфортно! Сидеть в охотку — отлично, уже тянет спать — улыбнулись всем и пошли спать», — сказал доктор Мясников.

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