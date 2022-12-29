«Будущее музыки и работа с Михалковым»: последнее интервью Эдуарда Артемьева

Великий композитор считал, что мир когда-то поглотит искусственный интеллект и музыки не станет.

Легендарный российский композитор Эдуард Артемьев умер, а всего месяц назад он давал свое последнее интервью, в котором как раз затронул тему смерти.

В беседе с корреспондентом «Известий», артист признался, что думает о смерти, но верит, что «там» совершенно иная жизнь и поэтому он спокоен.

«Бывает, иногда подумаю о смерти, и охватывает ужас. Я уверен, что жизнь на этом не заканчивается, она продолжается. Абсолютно не сомневаюсь в этом», — говорил Артемьев.

Все это время он не переставал работать: делал концерт для скрипки и концерт для фортепиано. В разговоре с журналистом музыкант поделился секретами написания успешной мелодии.

«Когда-то великий композитор Джон Уильямс, автор музыки к таким фильмам, как „Список Шиндлера“, „Звездные войны“, обладатель 25 „Грэмми“ и пяти „Оскаров“, разработал систему лейтмотивов. Честно говоря, он просто заимствовал ее у Вагнера. Но тем не менее из лейтмотивов, как из кусочков пазла, получалась музыка к картине. Весь Голливуд работал по этой системе. А потом взяли и отказались от нее», — рассказал знаменитость.

По его словам, в современности люди пишут музыку без тем, а мелодия сменилась энергией. Последний великий композитор, по мнению Артемьева, Ханс Циммер.

Однако он упомянул в разговоре и российского музыканта SHAMAN, который очень ему нравится.

«Шамана случайно увидел по телевизору. Я редко смотрю телевизор. Исключение — футбол. И вот в перерыве между таймами нажимал на кнопки пульта и наткнулся на песню „Я русский“. Меня это очень сильно зацепило и по-настоящему. SHAMAN обладает могучей душой. „Я русский“ — очень хорошая песня. И это большая радость, появление такого человека на нашей сцене», — добавил артист.

Также композитор поделился с корреспондентом своими рассказами о работе с российским режиссером Никитой Михалковым и сказал, что ему он никогда не может отказать в работе.

В конце разговора артист поделился своими чувствами о современности заявил, что считает, согласен с завещанием Стивена Хокинга. По его мнению, инопланетяне и искусственный интеллект завоюют этот мир и все превратится в хаос.

Напомним, Эдуард Артемьев советский и российский композитор, Народный артист Российской Федерации (1999), Герой Труда Российской Федерации (2022), четырехкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993, 1995, 1999, 2017), лауреат Государственной премии РСФСР (1988). Широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. Незадолго до гибели композитор лег в больницу на плановое обследование. У деятеля культуры не обнаружили коронавирус, но перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе.