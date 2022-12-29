SHAMAN рассказал о последней встрече с Эдуардом Артемьевым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Молодая звезда российской сцены уверен, что наследие великого композитора сохранится в веках.

SHAMAN рассказал о последней встрече с Эдуардом Артемьевым

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Исполнитель SHAMAN поделился с 5-tv.ru словами скорби об ушедшем композиторе Эдуарде Артемьеве. Молодой популярный композитор виделся с легендой совсем недавно.

«Меньше месяца назад мне выпала честь лично поздравить великого мастера с 85-летием. На юбилейном вечере в Кремле, вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки, я исполнил суперхит „Дельтаплан“ на музыку Эдуарда Артемьева. Именно с этой песни из кинофильма Никиты Михалкова „Родня“ когда-то и началась моя телевизионная карьера», — отметил певец.

SHAMAN добавил, что творчество Артемьева стало олицетворением целой культурной эпохи России.

«Его музыка звучит в любимых всеми поколениями зрителей культовых отечественных кинофильмах. А мелодии не теряют актуальности на протяжении многих десятилетий, их помнят, любят и узнают с первых нот», — уверен артист.

Он добавил, что музыка Эдуарда Артемьева будет актуальна еще многие и многие годы.

«Эдуард Николаевич прожил долгую и весьма плодотворную творческую жизнь, но сегодня с грустью я думаю о том, сколько еще он мог создать. Уверен, его музыкальное наследие сохранится в веках», — заключил SHAMAN.

Стоит отметить, что именно исполнив песню Эдуарда Артемьева «Дельтаплан» Ярослав прошел отбор на телеконкурс «Фактор А», после чего его увидели миллионы телезрителей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал на смерть своего друга Эдуарда Артемьева режиссер Сергей Никоненко.

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