Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 2 по 8 января.

Основная энергия недели (карта Звезда в прямом положении)

Неделя будет просто прекрасной — карта Звезда всегда благоприятная. Она говорит о том, что все замечательно, и вы можете посвятить время тому, чтобы загадывать желания и продумывать планы о том, как их исполнить. Энергия будет преисполнена надеждами, мечтаниями, ожиданием каких-то сказочных настроений. Это просто идеальная карта для первых дней Нового года.

Финансы (карта Мир в прямом положении)

Вы не поверите, но даже с финансами все будет наконец-то очень хорошо, эта карта очень благоприятная. Финансовые потоки начнут ускоряться — вам вернут долги, будут дарить подарки, любые денежные расходы будут позитивными, потому что карта Мир всегда говорит о том, что деньги будут циркулировать везде — среди друзей, коллег и просто близких людей, которые вам приятны. Можете не переживать по поводу финансов и даже позволить себе немного больше, чем вы планировали, если, конечно, у вас остались деньги после покупки подарков.

Здоровье (карта Тройка кубков в перевернутом положении)

В первую неделю оно будет чуть хуже, чем нам бы хотелось. Собственно, это логично, потому что Тройка кубков означает празднования и измененное алкоголем сознание, а так же чересчур обильное питание. Но, как ни странно, в среднем здоровье будет хорошим, если в предыдущие годы на новогодних праздниках все страдали от проблем с желудочно-кишечным трактом, то в последнее время наметилась тенденция к здоровому образу жизни. Постарайтесь не впадать в излишества, берегите свое здоровье, занимайтесь спортом, и тогда все будет хорошо.

Личная жизнь (карта Восьмерка кубков в перевернутом положении)

Пришло время свободы. Слишком сильное увлечение праздником может негативно отразиться на личной жизни каждого человека. Если вы находитесь в паре, то ваш партнер может себя чувствовать несколько обделенным, потому что вам захочется побыть везде — посетить какие-то мероприятия, где-то погулять, почувствовать себя свободными. Отношения могут пострадать. Карта советует немного усмирить свои потребности и обратить внимание на своего партнера. Пришло время понять, насколько вам нужен тот партнер, с которым вы сейчас находитесь и поступать исходя из своего осознания.

Совет на неделю (карта Десятка жезлов в прямом положении)

Несмотря на прекрасные праздники впереди, стоит помнить, что после всех вечеринок, нужно будет заняться работой. Не распыляйтесь на лишнее, не тоните в мечтах о новой жизни после 1 января, а лучше начните придумывать планы на работу в новом году — чем быстрее начнете, тем будет лучше. Карта напоминает о том, что мы можем все, если приложим правильные усилия.

Прогноз на 2023 год (карта Колесо судьбы в прямом положении)

Весь год будет очень-очень удачным — это карта везения и судьбы. Таролог советует прожить несколько дней в очень позитивном настроении, написать список целей и желаний, и планомерно идти к ним прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Начало года обещает быть великолепным.

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