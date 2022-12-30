Вспыхнувший пауэрбанк стал причиной эвакуации рейса Москва-Калининград

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Для этого понадобился надувной трап.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В столичном аэропорту сегодня эвакуировали целый самолет из-за вспыхнувшего пауэрбанка. Портативный аккумулятор для телефона, принадлежавший одному из пассажиров, загорелся прямо на борту.

Лайнер в этот момент уже выруливал на взлетную полосу, чтобы отправиться в Калининград. Экипаж отреагировал быстро и профессионально, потушив огонь за две минуты. Но возникло задымление. Всех спешно эвакуировали по надувному трапу.

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