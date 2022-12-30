Депутаты ДНР приняли конституцию республики в составе России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Жители ДНР стали еще на шаг ближе к полноценному вхождению в состав РФ.

Депутаты ДНР приняли конституцию республики в составе России

Фото: 5-tv.ru

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Депутаты Народного Совета Донецкой народной республики приняли новую конституцию республики в составе России, сообщает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Он отметил, что принятие основного закона нового субъекта РФ — главный шаг в процессе перехода ДНР в правовое поле России.

«Своими делами, своим повседневным трудом мы пишем историю новой России. Историю великого государства, находящегося на очередном этапе своего возрождения», — заметил на заседании глава ДНР Денис Пушилин.

Буквально днем ранее президент России Владимир Путин назначил прокуроров четырех недавно присоединившихся к стране регионов. Кстати, ровно три месяца назад российский лидер подписал указ о присоединении к РФ четырех новых регионов.

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