Представление на миллион: как аферисты обманывают с корпоративами

В столичные отделы полиции поступают десятки заявлений на мошенников, которые выдают себя за представителей звезд.

Велик риск, как выяснилось, при подборе артистов попасть на мошенников. Особенно, если артистов выбрать менее узнаваемых. Все больше поступает жалоб в канун праздников. Деньги за представление уплачены, а выступать никто не приехал. Или приехал, но ничего не умеет — ни петь, ни танцевать. ни показывать фокусы. Ну, разве что с деньгами. Артем Яковенко выяснял: можно ли заранее распознать такой обман.

Единственное представление, которое Миле Поляковой устроил артист Артур Саакян — это фокус с исчезновением денег с банковской карты. А обещал шоу мыльных пузырей, аниматоров и дрессированных животных. Мила договорилась с Саакяном о выступлении на детском празднике. Предприниматель убеждал: чтобы все прошло по высшему разряду, нужна профессиональная команда, которую необходимо оплатить заранее.

«До оплаты он мне звонил, писал — «вот эти артисты, все». А потом в момент, когда он говорил про предоплаты, так это вообще был настолько частый дозвон, что я даже уже начала напрягаться и думала: «Боже, зачем так часто звонить?» — поделилась пострадавшая Мила Полякова.

Договор заключать не стали. А сразу после перевода 54 тысяч рублей Артур Саакян потерял к заказчице интерес и перестал выходить на связь.

«Я набрала нескольким своим артистам уже другой организации, рассказала ситуацию. Они говорят: „Мил, по-моему, тебя кинули“. А я поверить не могла. Новый год, детский праздник, елка, более 60 детей. И как бы, что человек может посягнуть на святое», — рассказала Мила.

Оказалось, что может. И не раз. По такому же сценарию прошел «праздник» и у Максима Мухина. По его словам, обманщик знает нюансы ивент-бизнеса и умело пускает пыль в глаза.

«На удивление, очень профессионально человек общается на тему мероприятий. То бишь, не было никаких запинок, либо непонятностей. Все вопросы он объяснял прекрасно», — рассказал Максим.

Артисты, которых обещал Саакян, как выяснилось, тоже не получили от него ни копейки, а сам он — подался в бега. Сменил место жительства, отключил телефон и перестал заходить на страницу в социальных сетях. Скрывается не только от журналистов, но и от стражей порядка. Пострадавшие написали заявление в полицию.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по окончанию которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила начальник отделения по связям со СМИ УВД по СВАО Москвы Юлия Львицина.

В преддверии Нового года мошенники придумывают самые разные схемы обмана. Марина Быкова пыталась организовать выставку, и в последний момент ей понадобились мольберты. На объявление откликнулась некая Евгения Байзетова — сразу потребовала предоплату.

«Она сказала, что типа у них сейчас бухгалтера нет на месте и что нужно какое-то время. Предложила поступить следующим образом. Сейчас присылаю на карту деньги, предоплату вношу 100%, и они запускают это все в работу», — рассказала Марина Быкова.

На следующий день Евгения попросила сделать еще один перевод — уже на расчетный счет. А получив деньги, перестала отвечать на звонки Марины.

Журналисты позвонили ей с другого номера.

«А скажите, пожалуйста, как так вышло, что она у вас заказывала мольберты, а в итоге…» — сказал корреспондент.

«Какими мольбертами? Вы не по адресу звоните», — заявила собеседница.

Дальше отвечать на вопросы Байзетова не захотела, бросила трубку и добавила номер в черный список. А нам удалось выяснить, что Евгения подобным образом обманывает клиентов уже больше 7 лет. И, чтобы наказать подобных коммерсантов, нужно знать юридические тонкости.

«Обращаться надо и в суд, и в полицию. Обратившись в суд, вы требуете свои деньги. И полиция будет возвращать вас в суд, и надо отвечать, что «мы уже в суде, уважаемые представители правоохранительных органов, проверьте, был ли замысел, была ли возможность оказывать услугу или это изначально мошеннические действия», — прокомментировал юрист Петр Арешев.

Но проще всего — не соглашаться на первое попавшееся предложение, а тщательно выбирать партнеров для организации праздников.

«Нужно будет первично разместить запрос, например, в профессиональном сообществе. Это тоже, кстати говоря, гарант репутации. То есть, если клиент выбирает ивент-агентство, то, как правило, он смотрит, состоит ли ивент-агентство в профессиональном сообществе. Например, в таком как НАОМ (Национальная ассоциация организаторов мероприятий — Прим. ред.)», — рассказала участница НАОМ Лилия Федорова.

А пока Марина Быкова ищет других пострадавших, чтобы вместе обратиться в суд. А в Новый год будет загадывать желание — все-таки вернуть свои деньги.