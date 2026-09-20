В Москве простились с мощами святителя Спиридона Тримифунтского

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

Ковчег находился в свободном доступе для всех верующих с 15 по 19 сентября.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Верующие завершили поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя. Святыня после пребывания в Москве отправится обратно на греческий остров Корфу. Кадры из храма публикует 5-tv.ru.

Десница святителя была доставлена в Россию 14 сентября. По случаю прибытия святыни провели торжественный молебен.

Ковчег находился в свободном доступе для верующих с 15 по 19 сентября. В заключительный день поклонения, 20 сентября, желающие могли подойти к святыне с 8:00 до 14:00.

Только 16 сентября к деснице святителя Спиридона Тримифунтского пришли 51 150 паломников.

Во время пребывания святыни в храме сотни добровольцев помогали людям в очереди и внутри здания. Они оказывали поддержку людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и семьям с детьми. При этом отдельной очереди для льготных категорий граждан не было — помощь оказывалась в общем порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что малый ковчег с мощами святого благоверного великого князя Димитрия Донского торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре в Севастополе. В храме прошел молебен с акафистом, который возглавил епископ Ялтинский Нестор. Поклониться святыне в Севастополе пришли военнослужащие, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, а также жители города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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