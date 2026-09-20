На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

Госкорпорация «Росатом» провела дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами. Его слова привело РИА Новости.

По его словам, на станции также прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Как бы сложно ни было, у нас был осуществлен и дополнительный завоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ буквально вот на этой уходящей неделе», — сказал Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаки на инфраструктуру ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности. Киев своими действиями ставит под угрозу безопасность Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 11 сентября были нанесены удары по бензовозам с дизельным топливом, предназначенным для резервных генераторов ЗАЭС. Эти установки необходимы для поддержания работы станции при перебоях с внешним электроснабжением. В МИД РФ подчеркнули, что рассчитывают на реакцию международного сообщества и оценку произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ.

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