На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Также на станции успешно провели плановую смену специалистов МАГАТЭ.

На ЗАЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Госкорпорация «Росатом» провела дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами. Его слова привело РИА Новости.

По его словам, на станции также прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Как бы сложно ни было, у нас был осуществлен и дополнительный завоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ буквально вот на этой уходящей неделе», — сказал Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаки на инфраструктуру ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности. Киев своими действиями ставит под угрозу безопасность Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 11 сентября были нанесены удары по бензовозам с дизельным топливом, предназначенным для резервных генераторов ЗАЭС. Эти установки необходимы для поддержания работы станции при перебоях с внешним электроснабжением. В МИД РФ подчеркнули, что рассчитывают на реакцию международного сообщества и оценку произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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