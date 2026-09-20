В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих

Бойцы смогли воспользоваться своим избирательным правом во время лечения после полученных ранений.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В одном из госпиталей Луганской Народной Республики (ЛНР) организовали голосование для военнослужащих ВС РФ, проходящих лечение после ранений, полученных в зоне СВО. Кадры с избирательного участка показал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.
Бойцы смогли принять участие в выборах в третий день голосования. Военнослужащий с позывным «Чикита» отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие страны.
«Мы очень сильно надеемся и стремимся к тому, что наша страна придет к большому успеху. Все у нас будет хорошо», — сказал он.
Еще один боец с позывным «Ара» рассказал, что отдал голос за будущее России и выразил надежду на дальнейшее процветание страны.
«Я проголосовал за будущее нашей страны. Я надеюсь, что наша страна в дальнейшем всегда будет процветать, двигаться вперед и чтобы никто ни в чем не нуждался», — отметил военнослужащий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке и Чукотке завершилась процедура голосования. На Чукотке за два часа до закрытия участков явка составила 57,78%, а в Камчатском крае к 18:00 по местному времени проголосовали 46,77% избирателей. После завершения голосования члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых документов.
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