В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих

В одном из госпиталей Луганской Народной Республики (ЛНР) организовали голосование для военнослужащих ВС РФ, проходящих лечение после ранений, полученных в зоне СВО. Кадры с избирательного участка показал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Бойцы смогли принять участие в выборах в третий день голосования. Военнослужащий с позывным «Чикита» отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие страны.

«Мы очень сильно надеемся и стремимся к тому, что наша страна придет к большому успеху. Все у нас будет хорошо», — сказал он.

Еще один боец с позывным «Ара» рассказал, что отдал голос за будущее России и выразил надежду на дальнейшее процветание страны.

«Я проголосовал за будущее нашей страны. Я надеюсь, что наша страна в дальнейшем всегда будет процветать, двигаться вперед и чтобы никто ни в чем не нуждался», — отметил военнослужащий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке и Чукотке завершилась процедура голосования. На Чукотке за два часа до закрытия участков явка составила 57,78%, а в Камчатском крае к 18:00 по местному времени проголосовали 46,77% избирателей. После завершения голосования члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых документов.

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