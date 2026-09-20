Четыре человека пострадали в результате атаки на автобус в Херсонской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Также известно о двух погибших, среди которых член участковой избирательной комиссии.

Атака ВСУ на автобус в Херсонской области: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на автобус с мирными жителями в Херсонской области, где погибла член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, беспилотник атаковал автобус утром в населенном пункте Нижние Серогозы.

В результате удара погибли два человека, среди них — Ольга Демьяненко, которая работала в избирательной системе с 2023 года. Она участвовала в нескольких избирательных кампаниях, включая выборы президента России, а в этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.

Четверо пострадавших получили медицинскую помощь. Двое находятся в Нижнесерогозской центральной районной больнице, один человек проходит лечение амбулаторно, еще один был госпитализирован в Геническую ЦРБ.

Георгиев отметил, что поддерживает связь с медиками и сообщил о продолжающемся оказании помощи пострадавшим. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинском городском округе Московской области пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА. Из-за падения беспилотников и их обломков повреждения получили несколько жилых домов в населенных пунктах Молоково, Мильково и Андреевское.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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