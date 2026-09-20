На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы
Начался подсчет голосов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов.
Явка за два часа до закрытия участков на Чукотке составила 57,78%. В Камчатском крае к 18:00 по местному времени проголосовали 46,77% избирателей. Теперь предстоит подчитать голоса граждан.
"Члены комиссии вскрыли урны, подсчитывают голоса и оформляют итоговые документы", — показала кадры с избирательного участка на Камчатке корреспондент "Известий" Вероника Браун.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что более 45% избирателей приняли участие в выборах всех уровней, которые проходят в России.
По словам главы Центризбиркома, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 3,3 миллиона человек. Это составляет 83% от числа избирателей, подавших заявления на участие в ДЭГ в 32 регионах.
Памфилова отметила, что в Москве дистанционным и электронным голосованием через стационарные участки воспользовались более 2,8 миллиона человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих
- 20 сент
- В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии
- 20 сент
- Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран
- 20 сент
- «По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
- 20 сент
- Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%
- 20 сент
- Явка на выборах в Госдуму достигла 45%
- 20 сент
- От Мариуполя до МКС: как проходит голосование на выборах в Госдуму
- 20 сент
- «Перепись» избирателей: в Прибалтике запугивают россиян, голосующих на выборах
- 20 сент
- В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Читайте также
55%
Нашли ошибку?