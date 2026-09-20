На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 129 0

Начался подсчет голосов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов. 

Явка за два часа до закрытия участков на Чукотке составила 57,78%. В Камчатском крае к 18:00 по местному времени проголосовали 46,77% избирателей. Теперь предстоит подчитать голоса граждан. 

"Члены комиссии вскрыли урны, подсчитывают голоса и оформляют итоговые документы", — показала кадры с избирательного участка на Камчатке корреспондент "Известий" Вероника Браун.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что более 45% избирателей приняли участие в выборах всех уровней, которые проходят в России.

По словам главы Центризбиркома, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 3,3 миллиона человек. Это составляет 83% от числа избирателей, подавших заявления на участие в ДЭГ в 32 регионах.

Памфилова отметила, что в Москве дистанционным и электронным голосованием через стационарные участки воспользовались более 2,8 миллиона человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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