Глава австрийского МИД призвал Европу не игнорировать Россию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32

Австрийский дипломат Александер Шалленберг призвал не терять «чувство меры» при взаимодействии с РФ.

Глава австрийского МИД призвал Европу не игнорировать Россию

Фото: www.globallookpress.com / Martin Juen via www.imago-images

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сделал новое заявление по отношению европейских стран к России. По его словам, Европе не следует игнорировать РФ даже при условии, что в нынешних условиях количество пересечений с ней «меньше нуля». Об этом пишет «МК» со ссылкой на агентство АРА.

При этом глава австрийского МИДа отметил, что сейчас Москва якобы «отбрасывает все предпосылки и принципы», созданные после Второй мировой войны. Однако без участия России невозможно будет организовать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности Евросоюза, заверил Шалленберг.

Также дипломат призвал придерживаться «чувства меры» в отношениях с РФ и не поддаваться эмоциям. Он напомнил, что раскритиковал требование Польши отстранить российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым от участия во встрече глав МИД, представляющих страны ОБСЕ.

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