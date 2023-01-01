Как не прогадать: прибыльные варианты вложений в 2023 году
Экономист Григорьев: в 2023 году выгодно вкладывать в ценные бумаги
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin
Рынок будет достаточно изменчивым, что позволит заработать. Однако перед вложением средств нужно разобраться в нюансах, чтобы не прогореть.
Прибыльные варианты вложений в 2023 году назвал экономист Владимир Григорьев в беседе с изданием Lenta.ru.
«Можно рассматривать драгоценные металлы. Они, в первую очередь золото, будут расти, потому что в российской экономике немало проблем, в глобальной экономике их много», — сказал Григорьев.
Согласно второму варианту, самую большую прибыль в 2023 году принесут инвестиции в рынок ценных бумаг. Со слов Григорьева, рынок будет достаточно изменчивым, на чем можно заработать. Однако перед вложением средств нужно разобраться в работе рынка, чтобы не прогореть. Специалист уточнил, выгодно также вкладывать в первичную недвижимость при условии выбора надежного застройщика.
Еще один многообещающий вариант вложений — наличная валюта, так как спрос на нее в 2023 году сохранится. В ноябре была информация, что самой популярной валютой для хранения сбережений является рубль. В последнее время набирает популярность китайский юань, для хранения капитала его выбирают 14% инвесторов. Доллар США предпочитают 20% респондентов.
Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый гороскоп на 2023 год.
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