Один из объектов инфраструктуры поврежден в результате обстрелов в Киевской области. С таким заявлением выступил глава администрации Киева Алексей Кулеба, отметив, что ЧП произошло еще ночью.

«Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы», — в числе прочего написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, стало известно, что в результате случившегося пострадавших и погибших нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине озвучили число без вести пропавших людей.