На Украине озвучили число пропавших без вести
На Украине объявили 15 тысяч человек пропавшими без вести
Фото: © РИА Новости / Дэн Леви
Также в стране выявили несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и потерявшимися.
На Украине назвали число людей, которые пропали без вести. Таких, по данным уполномоченного по правам военных Алены Вербицкой, 15 тысяч человек, большинство из них — гражданские лица.
При этом она подчеркнула, что есть несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и числом пропавших без вести.
«Мы не знаем, что с ними случилось. <…> Вывезены ли с российских территорий или, возможно, убиты», — цитирует Вербицкую агентство Bloomberg.
Также она пожаловалась на плохое взаимодействие с Россией по вопросу военнопленных.
Впрочем, украинской стороне стоило бы лучше обратить внимание на обращение с пленными: пока российские солдаты уважительно относятся к сдавшимся противникам, вернувшиеся из украинского плена россияне рассказывают о пытках и демонстрируют нанесенные им увечья.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский назвал главную цель Украины на следующий год.
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