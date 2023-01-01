Год поворотных событий: Путин заявил о приближении России к полному суверенитету

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 57

Путин заявил: Россия движется к обретению полного суверенитета

Год поворотных событий: Путин заявил о приближении России к полному суверенитету

Фото: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

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По словам президента, 2022 год был годом трудных и необходимых для страны решений.

В новогоднем обращении к россиянам президент страны Владимир Путин заявил, что в 2022 году было сделано много важных шагов, которые приблизили Россию к обретению полного суверенитета. По его словам, прошедший год многое расставил по своим местам.

«Это был год, который четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий», — сказал Путин.

В своей речи лидер отметил подвиг российских военнослужащих и сердечно поздравил их и их семьи с Новым годом. Особенно выделил тех, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях.

Также глава государства поблагодарил медиков и водителей, которые тоже участвуют в спецоперации. В этом году новогоднее обращение президента было записано не на фоне Кремля, а в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru показывал, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом.

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