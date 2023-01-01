Военкор «Известий» показал, как бойцы ДНР встречали Новый год в окопах

Даже в праздничную ночь не прекращался обмен ударами с противником на передовой.

Бойцы Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) встречали Новый год в окопах. В «гостях» у них побывал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В беседе со съемочной группой боец с позывным «Север» рассказал, что новый год военнослужащие, безусловно, отметят, но по-своему — не так, как гражданские.

«Встречать будем на передовой. Я думаю, будет салют. Не такой, как у гражданских. Особенный салют будет», — сказал «Север».

Он добавил, что алкоголь для бойцов строго под запретом даже в праздник, так как из-за одного нетрезвого могут пострадать все.

По словам корреспондента, с приближением Нового года обстановка на позициях начала накаляться. Российские бойцы готовились нанести удары по украинским боевикам, те, в свою очередь, планировали обстрелы укреплений россиян.

За 20 минут до наступления Нового года пришло время «взаимных «поздравлений» — на позициях завязался стрелковый бой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла удар по оборонным предприятиям Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, которые используются для терактов на территории РФ.