Сказочный персонаж: Арестович предложил ввести на Украине монархию «как во Властелине колец»

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Иван Обухов
Иван Обухов 47

Советник офиса Зеленского Арестович выступил за установление монархии на Украине

Сказочный персонаж: Арестович предложил ввести на Украине монархию «как во Властелине колец»

Фото: ВКонтакте / alexeyarestovich

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Советник украинского президента признался в ожидании «возвращения короля Арагорна».

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил неожиданное предложение ввести в Незалежной монархическую форму правления. Эксцентричная идея прозвучала во время беседы Арестовича с лидером группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой. Отрывок интервью обнародован в Telegram-канале Арестовича.

Советник Зеленского уподобил события на Украине с сюжетом «Властелина колец» и сказал, что должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна».

«А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», — заявил Алексей Арестович.

Советник главы Украины в качестве примера сослался на британский опыт и отметил, что Великобритания — «не худшая страна мира». Арестович припомнил также и испанский опыт, когда монархия была восстановлена после периода властвования Франко. А в Бельгии королевскую династию выбрали в XIX веке, подчеркнул советник Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев.

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