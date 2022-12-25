Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Арестович: США могут перестать финансировать Украину после 2023 года

Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев

Фото: ВКонтакте / alexeyarestovich

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Тема:
Украинский кризис

По словам политика, украинские военные не намерены сдаваться, но без западной поддержки у них в руках останутся одни автоматы.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что Запад может «кинуть» Киев после 2023 года. По словам политика, военное сотрудничество стран будет продолжаться в следующем году, однако после никаких гарантий Незалежная не имеет.

«Может они нас и кинут с финансированием, но не в 2023-году, а потом», — объяснил Арестович в одном из недавних интервью.

Политик также отметил, что Украина не собирается сдаваться. В случае худшего для киевского режима сценария, сторона будет готова продолжать боевые действия против России практически с пустыми руками.

«Будем тогда воевать одними автоматами», — заявил он.

Советник офиса президента, впрочем, как обычно не подкрепил свои заявления никакими более-менее убедительными доказательствами. Политика не считают надежным источником информации ни за рубежом, ни даже соотечественники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Арестович может стать следующим президентом Украины, несмотря на то, что его жена Анастасия публично отказалась от родного языка и говорит на русском.

Тема:
Украинский кризис
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