Подполковник США объяснил молчание Байдена в разговоре с Зеленским

|
Иван Обухов
Иван Обухов 28

Подполковник США Дэвис: Байден ответил молчанием на просьбу Зеленского о бронетехнике

Подполковник США объяснил молчание Байдена в разговоре с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Подполковник США Дэвис: Байден ответил молчанием на просьбу Зеленского о бронетехнике.

Глава Белого дома Джо Байден во время встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой промолчал в ответ на его просьбу предоставить ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис на страницах издания 19Fortyfive.

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», — отметил офицер.

Американский военный сообщает, что анализ действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса указывает на что, что Запад стремится уклониться от прямого военного конфликта с Россией, итогом которого может стать ядерная война.

«Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность», — подытожил Дэвис.

Владимир Зеленский в декабре посетил столицу США, где встретился с американским президентом Джо Байденом и руководством конгресса. К визиту украинского лидера приурочили сообщение о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в объеме 1,85 миллиарда долларов США.

Ранее 5-tv.ru писал как психолог оценил поведение Байдена и Зеленского.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января

Последние новости

3:15
Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января
3:10
Al-Ikhbariya сообщил об атаке Дамаска со стороны Израиля
3:05
Глава NASA Нельсон заявил, что Китай может заявить права на Луну
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
2:50
Дело выгорит: Финансовый гороскоп для Овнов на 2023 год
2:34
Никита Пресняков встретил Новый год в кругу семьи на фоне слухов о разводе

Сейчас читают

Психиатр Шуров: Зеленский неосознанно признался в теракте на Крымском мосту
Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума
«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023