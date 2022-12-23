«Маскарад какой-то»: физиогномист оценил поведение Байдена и Зеленского

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89

Физиогномист Коваленко: Зеленский на встрече с Байденом умело работал с заготовленным текстом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению врача, встреча известных политиков прошла по шаблону и ничего интересного узнать о них по ней невозможно.

Многим показалось, что на встрече президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского кто-то из них был неискренен. Но, как узнать, кто именно?

Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал физиогномист Максим Коваленко.

«Даже при первых минутах, когда Байден встречает Зеленского, он похлопывает, придерживает за руку — это такие скрытые формы объятий», — говорит эксперт.

По его словам, это всегда делает человек более высокого статуса. Зеленский на этой встрече выглядит явно ниже.

«На мой взгляд, это вообще какой-то маскарад. Я вижу здесь то, что ни одна из сторон вообще не может принимать собственные решения и ими кто-то руководит», — добавил физиогномист.

Коваленко считает, что по речи Зеленского невозможно ничего определить, так как она была заготовлена. Ну, а, собственно, Зеленский, как профессиональный артист, умеет работать с текстом и правильно расставлять акценты.

«Мы не можем верифицировать — правда это, или ложь только по тому, как человек прочитал какую-то речь. Он может прочитать ее хорошо, а может плохо», — рассказал врач.

Коваленко также добавил, что у двух политиков были какие-то оговорки, но это скорее всего были технические сбои.

Ну, а сама встреча прошла абсолютно не информативно с точки зрения профайлинга, заключил физиогномист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, что психиатр думает о встрече Байдена и Зеленского.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

20:20
Массовое закрытие счетов в Bank of Georgia: что происходит
20:00
Названы первые симптомы рака языка
19:46
Вам не понять: Киркоров раскрыл секрет своей «неземной красоты»
19:34
Рабочий визит Путина в Тулу: осмотр бронемашины и важное совещание
19:21
Звезда «Уральских пельменей» оправдалась за фото с округлившимся животиком
19:09
«Маскарад какой-то»: физиогномист оценил поведение Байдена и Зеленского

Сейчас читают

Нет американскому оружию: войска РФ наносят новые мощные удары
Срывы, камни в почках, болезни: чем опасна безуглеводная диета Довлатовой
Где отмечать будете? ТОП-5 бюджетных мест для незабываемой встречи Нового года
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023