Дроны, ракеты и банки огурцов: зачем Зеленский с трибуны травит байки о войне

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, и сам понимает, что не могла киевлянка сбить военный беспилотник РФ банкой помидоров (В первой версии легенды это была банка огурцов. — Прим. ред.). А в свою новогоднюю речь он эту байку добавил для воодушевления народа, как типичный пропагандист, не привыкший оттачивать детали своих акций. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Руководитель украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская первой рассказала сказку о женщине с банкой огурцов, ставшей внушительной военной поддержкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). История людям понравилась — кто нам страшен, если такие соотечественницы на страже порядка? И Зеленскому понравилась. Правда, в его новогодней речи в банке были уже помидоры, но суть та же.

По словам специалиста, если представить на секунду, что такое возможно, киевлянку нужно срочно брать в число главнокомандующих. Потому что даже переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) не способен гарантированно сбить российский дрон вроде «Герани», разве что из пулемета солдат случайно попадет. Потому что дрон «Герань» изготовлен из композитных материалов и сам себя охлаждает, и ПЗРК его попросту не распознают. А переделанный детский квадрокоптер можно и камнем сломать…

Но разбираться в вероятностях — дело не первой важности. Вместо этого Кнутов предложил вспомнить историю времен американо-вьетнамского противостояния с участием советских военных советников и представителями сил противовоздушной обороны Вьетнама.

«Прошло совещание достаточно серьезное, вьетнамские партийные руководители его проводили, рассказали, как они сбили несколько самолетов из автоматов Калашникова и что наши ракеты неэффективны. Когда совещание закончилось, старший военный советник подошел к вьетнамскому руководителю и сказал, мол, зачем мы вам поставляем ракеты, давайте мы вам пришлем два эшелона автоматов. Тот промолчал, а потом говорит: „Вы же понимаете, что война у нас идет народная, крестьянская, надо поднять боевой дух наших людей. Мы прекрасно понимаем, что ни из какого Калашникова этот самолет не был сбит, самолет сбит ракетой. Но с точки зрения пропагандистской нам надо было это сказать"», — заметил эксперт.

www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP; ВКонтакте / vladshurygin; 5-tv.ru

По мнению Кнутова, история Зеленского аналогична. Без оглядки на факты президент просто собрал воедино симпатичные соотечественникам истории в своей речи. Как отметил другой эксперт Владислав Шурыгин, подобные «полубредовые истории», которые нечем опровергнуть и нечем доказать, типичны для военного времени. В Ираке это был старик с ружьем, который сбил самолет американцев. В Сербии крестьяне чуть ли не из рогатки подсекали крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk — по кодификации НАТО SS-66. — Прим. ред.).

Это такой же устойчивый мем, говорит Шурыгин, как «белые колготки» (Женщины-снайперы, наемницы, славянки или прибалтийки, якобы участвовавшие в крупных вооруженных конфликтах или воевавшие в отряде Шамиля Басаева. — Прим. ред.). Сюда же можно отнести городскую легенду про «Призрак Киева» — украинского военного летчика, который на МиГ-29 в феврале 2022-го за первые 30 часов спецоперации якобы сбил шесть российских самолетов.

«Сбить банкой помидоров беспилотник… Ну, во-первых, там речь шла, что она чуть ли не крылатую ракету сбила, потому что беспилотники тогда на такую дальность у нас не летали. Это возможно только если она живет этаже на 30-м, а ракета летела ниже. Поэтому, я думаю, конечно, все это бред из раздела „Призрак Киева“… Это легенды, к которым нужно относиться с юмором, но когда они начинают кочевать в новогоднее обращение президента — это, конечно, определенный уровень», — заключил Шурыгин.

Как заявил в своей речи Зеленский, его страна с момента «российского вторжения» изменила мир. Незалежную теперь якобы с распростертыми объятьями ждут в Евросоюзе и НАТО, а весь мир рукоплещет украинцам. И киевлянке с банкой огурцов (или помидоров), и деду, рукой остановившему танк, и населению, разворачивавшему и прогонявшему из городов колонны боевой техники. Вот уж где сила словам — так это в речах политиков. С Новым годом!

Ранее, писал 5-tv.ru, советник руководителя офиса Зеленского Алексей Арестович предложил ввести на Украине монархию «как во Властелине колец».