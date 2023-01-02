Почему дочь Анастасии Волочковой предпочла жить с отцом и его новой женой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 81

Дочь Анастасии Волочковой объяснила свое решение жить с отцом удобной логистикой

Почему дочь Анастасии Волочковой предпочла жить с отцом и его новой женой

Фото: Instagram* / volochkova_art

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Единственная наследница балерины появилась на свет в ее союзе с предпринимателем Игорем Вдовиным. В минувшем году девушке исполнилось 17 лет.

Дочь балерины Анастасии Волочковой живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой избранницей, телеведущей Еленой Николаевой. Несмотря на появление малыша в семье папы, девушка чувствует себя хорошо в его доме и очень дружна с мачехой. 25 декабря Николаева отмечала 37-летие и делилась совместными фото в обнимку с 17-летней падчерицей.

Волочкова всегда с большим теплом и с гордостью говорит об Ариадне. Со Вдовиным она прожила всего год, после чего воспитывала девочку сама. Денег на учебу и развлечения не жалела, баловала. Дочь занималась балетом, живописью, конным спортом и теннисом, вела свой блог, с 11 лет выступала в музыкальном театре Надежды Бабкиной.

Благополучную с виду картину разрушило решение на тот момент уже 13-летней Ариадны переехать к отцу. Пресса и злопыхатели тогда твердили — ребенок не выдержал образа жизни матери, которой приписывают бесконечные «свидания» с разными мужчинами под бокал горячительного. Сама балерина страдала и жаловалась, не понимая, почему дочь от нее сбежала и сократила общение.

Волочкова заявляла, что Вдовин переманил Ариадну деньгами, что он манипулировал ребенком, которого в этом возрасте так легко подкупить дорогими подарками. При этом звезда признавала — дочь ревновала ее к бойфренду и требовала повышенного внимания в дни его визитов. Сама девочка объяснила свой переезд удобной логистикой — якобы просто ее новый лицей рядом с квартирой отца, а из особняка мамы ехать туда полтора часа.

Под конец 2022-го Анастасия Волочкова заявила, что нашла своего суженого и даже собирается за него замуж. В январе, как только отметит день рождения, артистка планирует нарядиться в Снегурочку и пойти под венец со своим Дедом Морозом. Избранником бывшей примы Большого театра стал кондитер по имени Дмитрий. Поклонники ожидают, что этот кавалер, как и многие другие, может внезапно испариться, а балерина только о свадьбе и говорит с каждым встречным журналистом и в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Анастасия Волочкова не решилась познакомить дочь с женихом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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