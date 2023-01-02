Звезда «Мстителей» Джереми Реннер в критическом состоянии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 927

Как сообщает иностранная пресса, знаменитый актер попал в больницу накануне. ЧП произошло во время уборки снега.

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер в критическом состоянии

Фото: www.globallookpress.com / RW/MediaPunch via www.imago-imag

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Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер экстренно госпитализирован. Об этом в беседе с The Hollywood Reporter рассказал представитель актера, отметив, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

«Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега», — подчеркнул представитель звезды «Мстителей».

Кроме того, человек из окружения Реннера отметил, что за госпитализированным осуществляется надлежащий уход, семья и близкие рядом. Представитель актера уточнил, что в больницу того пришлось доставлять вертолетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джереми Реннер попал в большой скандал из-за бывшей супруги. Женщина не раз жаловалась на якобы опасные действия экс-мужа, настаивая на том, что он даже угрожал ей убийством. Пара долгое время билась в суде за воспитание общей дочери.

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