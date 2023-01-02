На Украине сообщили о взрывах в городе Очаков Николаевской области

В городе Очаков Николаевской области Украины прогремели удары. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Суспильне».

«В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам „Суспильного“ местные жители», — объясняется в публикации.

Стоит отметить, что сегодня ночью в Незалежной объявили воздушную тревогу в столице страны и других нескольких регионах. Судя по информации, сирены были слышны в Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, и, в том числе подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Киевский градоначальник Виталий Кличко отмечал, что в столице Украины раздавались удары и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам мэра, в связи с разрушениями энергетической инфраструктуры, в Киеве происходят аварийные отключения электричества, обнаружены обесточенные объекты теплоснабжения.

В российском Минобороны эту информацию не комментировали. Однако Москва еще в октябре начала ударять по объектам военного управления и смежных с ними объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такой шаг является ответной реакцией на террористические акты Киева, в том числе и на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны.