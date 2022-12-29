Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Власти Киева и области заявили о воздушной тревоге и взрывах

Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах по Незалежной со стороны России.

На всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога. Об этом заявил Telegram-канал издания «Страна.ua». Отмечается что две ракеты пролетели над Конотопом в Сумской области, и, по предварительной информации, еще одни летят в сторону Броваров Киевской области. Украинская противоракетная оборона (ПВО) работает на границе Киевской и Черниковской областей.

По словам советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича, по Украине собираются направить свыше ста ракет за несколько волн. Среди целей — столица Незалежной. Представители многих регионов страны предупредили о вероятных ударах, рекомендовали зарядить мобильники и запастись водой.

О воздушной тревоге и работе ПВО также сообщили мэр Кривого Рога Александр Вилкул, губернатор Киевской области Алексей Кулеба, губернатор Львовской области Максим Козицкий, мэр Киева Виталий Кличко, мэр Харькова Игорь Терехов.

Стоит отметить, что в Минобороны России эту информацию пока не комментировали. Сегодня ночью украинские журналисты заявили о пролете российских дронов-камикадзе над несколькими регионами государства.

Российские войска стали наносить массированные удары по инфраструктурным объектам Украины еще с 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответной реакцией Москвы на террористические действия украинских националистов, в том числе и на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ в районе речного порта в зоне СВО.

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