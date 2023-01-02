Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине: уже совсем скоро
Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине летом 2023 года
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Военнослужащий считает, что Киев может отказаться от возвращения Донбасса и Крыма под свой контроль.
Бывший генерал НАТО считает, что к лету 2023 года наступил долгожданное перемирие на Украине. Своим предположением о прекращении огня Ханс-Лотар Домрезе поделился в интервью изданию медиагруппы Funke.
«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — сказал журналистам экс-генерал НАТО.
По словам Домрезе, первая половина наступившего года будет насыщена наступательными действиями России и Украины, однако вскоре страны осознают их бессмысленность из-за невозможности захвата новых территорий. Именно после этого придет время дипломатии.
«Это станет моментом для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — добавил военнослужащий.
Ханс-Лотар Домрезе объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от мысли вернуть обратно под свой контроль Донбасса и Крыма. Вместо этого Москва и Киев могут договориться о переходном периоде этих территорий на полвека.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.
Ранее военный аналитик поделился с 5-tv.ru прогнозом о ходе спецоперации в 2023 году.
- 2 янв
- Российские системы ПВО сбили БПЛА-разведчик возле Бердянска
- 2 янв
- Командующий ВКС РФ Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО
- 2 янв
- Кличко заявил об аварийных отключениях света в Киеве после повреждения инфраструктуры
- 2 янв
- Дроны, ракеты и банки огурцов: зачем Зеленский с трибуны травит байки о войне
- 2 янв
- Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении
- 2 янв
- В море дыма и огня: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 янв
- Закатали в асфальт: военные РФ нанесли удар по военным объектам Украины
- 1 янв
- Российские военные сорвали планы Киева по террористическим атакам РФ
- 1 янв
- «Русская весна»: армия РФ уничтожила базу элитного украинского спецназа
- 1 янв
- IVAN поздравил военных в зоне СВО с Новым 2023 годом: Сил, воли и здоровья
Читайте также
69%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?