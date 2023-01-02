Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине: уже совсем скоро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине летом 2023 года

Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине: уже совсем скоро

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащий считает, что Киев может отказаться от возвращения Донбасса и Крыма под свой контроль.

Бывший генерал НАТО считает, что к лету 2023 года наступил долгожданное перемирие на Украине. Своим предположением о прекращении огня Ханс-Лотар Домрезе поделился в интервью изданию медиагруппы Funke.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — сказал журналистам экс-генерал НАТО.

По словам Домрезе, первая половина наступившего года будет насыщена наступательными действиями России и Украины, однако вскоре страны осознают их бессмысленность из-за невозможности захвата новых территорий. Именно после этого придет время дипломатии.

«Это станет моментом для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — добавил военнослужащий.

Ханс-Лотар Домрезе объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от мысли вернуть обратно под свой контроль Донбасса и Крыма. Вместо этого Москва и Киев могут договориться о переходном периоде этих территорий на полвека.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.

Ранее военный аналитик поделился с 5-tv.ru прогнозом о ходе спецоперации в 2023 году.

Тема:
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