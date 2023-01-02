Трагическая гибель, разочарование: что стало с Гердой и Каем из «Снежной королевы»

В сказочных историях всегда наблюдается только счастливый конец. Сохраняется ли эта тенденция с их героями в реальной жизни?

Все помнят холодную сказку про Снежную королеву, где беспощадная властительница льда хотела заморозить сердце доброго мальчика Кая, но любовь Герды спасла юношу от беспамятства. Что же стало с Ниной Гомиашвили и Яном Пузыревским, которые сыграли ведущие роли в экранизации сказки? Как повлияла на них слава? Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Герда

Родители Нины оказались весьма категоричными, несмотря на талант дочери чуть не перекрыли ей путь к славе. Юное дарование получила приглашение на съемки в «Снежную королеву» в седьмом классе, однако родные были против — на кону стояла учеба. Благо, режиссеру удалось уговорить их и легендарная девочка появилась на экране.

Роль в кино подарила Нине мощный стимул. После сказки маленькая звезда сыграла еще в нескольких картинах, а когда получила аттестат — поступила в Школу-студию МХАТ. Однако через три года Гомиашвили поняла, что актерское мастерство вовсе не для нее. Красавица вышла замуж за оператора и увлеклась фотографией. Новое дело пошло в гору: она открыла галерею «Победа» и стала первой в России, принявшей участие в фестивале Paris Photo 2009.

Кай

Маленький Ян всегда был привязан к семье, был стеснительным и болезненным ребенком. Однако драмкружок придал ему уверенности, особенно юноша повзрослел после «Снежной Королевы». Когда роль удалась, то Ян решил стать профессиональным актером. На пути к поступлению встретил Людмилу. Красавица вскружила голову молодому Пузыревскому, он женился на ней в 18 лет и вскоре в семье появился сын Иштван.

Однако к семейной жизни супруги оказались не готовы. Кроме того, Людмила стала жуткой собственницей, а вокруг красавца-мужа постоянно вились девицы. Времена наступили тяжелые, неопытный артист не смог зарекомендовать себя и оказался бесперспективным.

Печальные обстоятельства вызвали у Пузыревского депрессию. Он изменил Людмиле с замужней женщиной, супруга не стала мириться с положением и быстро съехала от Яна. Дальнейшие события оказались шокирующими: артист пытался свести счеты с жизнью и чуть не угробил полуторагодовалого сына. Иштвана смогли спасти, а вот Пузыревский отправился на тот свет.

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