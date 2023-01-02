Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры закрыли для прихожан

Доступ в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры оказался закрыт. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Обозреватель».

Как отмечается в источнике, двери храмов, где проводятся службы Украинской православной церкви, оказались опечатаны. В помещениях работают представители музейной комиссии. Когда прихожане смогут вновь посетить намоленные места, не уточняется. Также неизвестно, будут ли в Успенском соборе и Трапезной церкви проводиться богослужения в дальнейшем.

При этом ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 января 2023 года священнослужители канонической украинской православной церкви потеряют доступ в Трапезную церковь и главный собор Киево-Печерской лавры — Успенский из-за непродленного договора пользования.