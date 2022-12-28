Киев перестанет пускать священнослужителей УПЦ в Успенский собор с 2023 года

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Якобы они не продлили договор аренды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru

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Киевские власти буквально выгоняют православных на улицу. С нового года священнослужителей канонической украинской православной церкви перестанут пускать в главный собор Киево-Печерской лавры — Успенский, а также в Трапезную церковь.

Формально: не продлили договор аренды. Напомним, что украинские силовики в последнее время проводят обыски в храмах УПЦ, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.

Заведено уже 50 уголовных дел на священников по статье «Госизмена».

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Киев перестанет пускать священнослужителей УПЦ в Успенский собор с 2023 года

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