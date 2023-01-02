Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 014

Продюсер Рудченко: Валерий Меладзе может забыть о России после националистских высказываний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; ВКонтакте / rudchenko_pavel; 5-tv.ru

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Эксперт считает, что знаменитость может поплатиться за свои слова.

Певец Валерий Меладзе сделал странный жест в адрес России. Во время корпоратива в Дубае у него случился необычный диалог с фанатом. Один из зрителей озвучил националистский лозунг «Слава Украине», после чего певец с хитрым прищуром подхватил: «Героям слава» и осторожно оглянулся. Неужели артист ведет двойную игру?

Музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал, какое будущее ждет Меладзе после его выходки, и чем он может поплатиться за неосторожную беседу.

Эксперт неохотно верит в случившееся и предполагает, что вся эта история может быть провокацией в адрес звезды шоу-бизнеса. Этот вариант возможен, потому что на ролике не слышно, что именно ответил Меладзе фанату, видно лишь отчетливые движения губ.

«Может быть, этот человек просто обыграл ситуацию, выставив его союзником. Но если, конечно, он позволил себе такое высказывание, то он просто сжигает все мосты для работы в России. Он отворачивается от русского народа и, в принципе, он может забыть о такой большой стране, где он магнетизировал свое творчество и раскрутился, как артист», — прокомментировал Рудченко.

Сам Меладзе никак не прокомментировал скандальную ситуацию, однако сразу после лозунга добавил, что остается «вне политики» и переключил внимание присутствующих на праздник и поздравления. Пользователи сети оказались не на шутку огорчены таким поворотом событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин считает произошедшее с Меладзе подставой.

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