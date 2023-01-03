«Ее придумал папа»: Меньшова раскрыла одну из семейных новогодних традиций

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Меньшова рассказала о семейной традиции под конец года делиться достижениями

«Ее придумал папа»: Меньшова раскрыла одну из семейных новогодних традиций

Фото: Instagram* / juliavmenshova

Читайте нас в: Дзен Новости

Долгожданный зимний праздник все семьи отмечают примерно одинаково. Но в каждой есть свои обычаи и нормы.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла одну из семейных традиций. Ее почти 60 лет назад ввел папа — режиссер Владимир Меньшов. И до сих пор в звездной семье она четко соблюдается.

«Они с мамой прожили вместе 6 лет до моего появления на свет. И встречая вдвоем Новый год, всегда вслух подводили итоги уходящего года. Считают ли они его удачным или не очень, какие были интересные работы, какие яркие события случились и так далее», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

С годами семья разрослась. Меньшова вышла замуж за коллегу Игоря Гордина. Родила сына Андрея, ему уже 25, дочку Таисию — ей уже 19. Но, собираясь за новогодним столом, семья неуклонно следует традиции великого режиссера, что ставит под угрозу встречу Нового года.

«Садимся за стол около 22:30 и в последние годы еле-еле укладываемся до курантов. Все теперь взрослые, у всех много чего случается за год», — заключила она.

Владимир Меньшов скончался в результате последствий коронавируса в июле 2021 года. Заболевание было диагностировано за месяц до кончины. Из-за противопоказаний артист не был вакцинирован. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Память режиссера увековечили. В частности, в июле 2021 года Международному фестивалю документального кино «Победили вместе», который с 2015 года возглавлял Меньшов, присвоено его имя. Кроме того, в день рождения мэтра была открыта мемориальная доска на фасаде Астраханского драматического театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Меньшова вычеркнула из своей жизни некоторых близких людей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
ТОП-3 знаков зодиака, которым не стоит употреблять алкоголь

Последние новости

2:20
Петр Полукорм: почему 3 января нельзя никому желать счастья и здоровья
1:55
«Говорили, как любим его»: Ланская рассказала, как сообщила сыну о разводе
1:31
Правозащитник указал на подготовку США к войне с Россией на Украине
1:21
«Ее придумал папа»: Меньшова раскрыла одну из семейных новогодних традиций
0:47
«Обратного пути нет»: бежавший из РФ Анатолий Белый пожаловался на новую жизнь
0:26
Запашный дал совет оскандалившемуся Меладзе

Сейчас читают

Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе
Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте
«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023