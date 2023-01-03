«Ее придумал папа»: Меньшова раскрыла одну из семейных новогодних традиций

Долгожданный зимний праздник все семьи отмечают примерно одинаково. Но в каждой есть свои обычаи и нормы.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла одну из семейных традиций. Ее почти 60 лет назад ввел папа — режиссер Владимир Меньшов. И до сих пор в звездной семье она четко соблюдается.

«Они с мамой прожили вместе 6 лет до моего появления на свет. И встречая вдвоем Новый год, всегда вслух подводили итоги уходящего года. Считают ли они его удачным или не очень, какие были интересные работы, какие яркие события случились и так далее», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

С годами семья разрослась. Меньшова вышла замуж за коллегу Игоря Гордина. Родила сына Андрея, ему уже 25, дочку Таисию — ей уже 19. Но, собираясь за новогодним столом, семья неуклонно следует традиции великого режиссера, что ставит под угрозу встречу Нового года.

«Садимся за стол около 22:30 и в последние годы еле-еле укладываемся до курантов. Все теперь взрослые, у всех много чего случается за год», — заключила она.

Владимир Меньшов скончался в результате последствий коронавируса в июле 2021 года. Заболевание было диагностировано за месяц до кончины. Из-за противопоказаний артист не был вакцинирован. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Память режиссера увековечили. В частности, в июле 2021 года Международному фестивалю документального кино «Победили вместе», который с 2015 года возглавлял Меньшов, присвоено его имя. Кроме того, в день рождения мэтра была открыта мемориальная доска на фасаде Астраханского драматического театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Меньшова вычеркнула из своей жизни некоторых близких людей.

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