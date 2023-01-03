Правозащитник указал на подготовку США к войне с Россией на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 122

Правозащитник Барака: США готовили конфликт с Россией на Украине

Правозащитник указал на подготовку США к войне с Россией на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине.

Коллективный Запад воспользовался Минскими соглашениями по урегулированию конфликта на Донбассе для проведения подготовки к столкновению с Россией на Украине, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Общественный деятель отметил, что бывший глава Пятой республики Франсуа Олланд признался вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в том, что Минские договоренности были нужны только в качестве «уловки» для подготовки к масштабному противостоянию с Россией.

«Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление [экс-канцлера Германии] Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь „уловкой“ для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане?», — написал американец в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал, как слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам.

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