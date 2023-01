Придворные инсайдеры заявили о гнусном фейке из сериала «Меган и Гарри» Сегодня, 10:18 | Виктория Андреева Общество 1 922 1 922

Придворные инсайдеры назвали фейком жалобы принца Гарри на безразличие отца короля Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Apple+ Tv / The Me You Can’T S

Читайте нас в: Дзен Новости

Герцог Сассекский намеренно игнорирует семью и сам все испортил, утверждают знающие люди. Так ли это на самом деле? В сериале «Меган и Гарри», выпущенным американской развлекательной компанией, обнаружили фейк, который не соответствует с реальными событиями в королевской семье. Об этом сообщили инсайдеры, близкие ко дворцу. Известно, как принц Гарри жаловался в интервью Опре Уинфри, что его папа, король Карл III, не общается с ним. Тогда этим словам не предали значения, однако после выхода документальных материалов, инсайдеры поймали его на лжи. Сотрудников дворца возмутил тот момент, когда в сериале герцог Сассекский показал негативное сообщение от брата принца Уильяма. По словам придворных такого физически не могло случиться, потому что Гарри сменил мобильный номер после переезда в Штаты. Свой новый телефон улетевший принц не сообщил семье. Многие события, показанные в документальном сериале, во дворце назвали абсурдными. Например, момент связи с послом Великобритании в США, которого вынудили позвонить в полицию Монтесито. Таким образом принц Гарри якобы узнал о смерти его дедушки принца Филиппа. В том числе придворные не верят в общение Гарри с бабушкой королевой Елизаветой II по видеосвязи и получение поздравлений от Ее Величества. Такое можно было провернуть только письменно и через посредников. По словам инсайдеров, номер телефона герцога Сассекского все-таки удалось узнать во время его приезда на Платиновый юбилей королевы. Однако Гарри продолжает игнорировать семью и не выходит на связь с родными. Сможет ли он когда-то помириться с близкими? Как отметило издание Daily Mail, принцу нужно решить, чего он хочет, чтобы наладить отношения с семьей. Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри заговорил о душевной тревоге из-за отношений с папой.