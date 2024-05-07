Пострадал охранник: неизвестные открыли стрельбу у особняка рэпера Drake

Где в момент произошедшего находился сам артист?

Неизвестный открыл стрельбу возле особняка рэпера Drake в Торонто в Канаде. Подробности рассказал телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось утром 7 мая. Находился ли в это время артист дома — неизвестно. К счастью, он не пострадал.

Его охраннику не так повезло. Преступник открыл по нему огонь и нанес серьезные увечья. Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

«По данным полиции, в результате стрельбы возле особняка Drake в Торонто рано утром во вторник серьезно пострадал охранник», — сообщает телеканал.

Представители правоохранительных органов прокомментировали, что обстоятельства дела на данный момент не ясны. Следствие утоняет причины случившегося и количество преступников. Инспектор Пол Кравчик также сообщил, что они ищут машину, на которой скрылся стрелявший.

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