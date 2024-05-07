Пострадал охранник: неизвестные открыли стрельбу у особняка рэпера Drake
Неизвестные напали на охранника рэпера Drake возле его особняка в Канаде
Фото: Reuters / Mark Blinch
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Где в момент произошедшего находился сам артист?
Неизвестный открыл стрельбу возле особняка рэпера Drake в Торонто в Канаде. Подробности рассказал телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествие случилось утром 7 мая. Находился ли в это время артист дома — неизвестно. К счастью, он не пострадал.
Его охраннику не так повезло. Преступник открыл по нему огонь и нанес серьезные увечья. Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.
«По данным полиции, в результате стрельбы возле особняка Drake в Торонто рано утром во вторник серьезно пострадал охранник», — сообщает телеканал.
Представители правоохранительных органов прокомментировали, что обстоятельства дела на данный момент не ясны. Следствие утоняет причины случившегося и количество преступников. Инспектор Пол Кравчик также сообщил, что они ищут машину, на которой скрылся стрелявший.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана.
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