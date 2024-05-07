США пообещали 10 млн долларов за сведения о предполагаемом лидере LockBit

Десять миллионов долларов обещают США за информацию о 31-летнем россиянине Дмитрии Хорошеве, предполагаемом лидере хакерской группировки LockBit. Об этом сообщается на сайте американского минюста.

«Госдепартамент объявил о награде в размере до $10 миллионов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хорошев в сентябре 2019 года якобы создал группировку хакеров-вымогателей, атаковавших более 2,5 тысячи человек в 120 странах и получивших не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа. Группировкой, до данным ведомства, Хорошев руководил до мая 2024 года.

В феврале американские и британские правоохранители пресекли деятельность LockBit. На сайте группировки появилось сообщение о том, что он находится под контролем ФБР и других правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания ввела санкции против двух граждан России, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto.