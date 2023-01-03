«Сумасшедшая»: Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 967

Певец Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО и назвал сумасшедшей

«Сумасшедшая»: Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая артистка уверена, что за ней следят поселенцы других галактик. Правда, окружающие не понимают ее опасений.

Певица Катя Лель часто рассказывает о контакте с неземной цивилизацией. Оказывается, пришельцы выбрали именно ее, поэтому регулярно приходят к артистке и, вероятно, в будущем заберут насовсем.

История довольно загадочная, многие коллеги по цеху не верят вокалистке и рекомендуют ей обратиться к специалистам. Например, музыкант Алексей Кабанов уверен, что знаменитость немного не в себе.

«Иногда я думаю, что Катя Лель сумасшедшая, но потом лента мне выдает Бритни Спирс. Все, никаких обсуждения сумасшествия Кати Лель, будем делать вид, что человек здоров», — приводит его слова издание StarHit.ru.

Сама звезда не обращает внимание на злые языки. Она объяснила, что 28 лет держала в секрете необычные события из своей жизни. Лишь три года назад Лель раскрыла страшную тайну в интервью — она общается с инопланетными существами уже с 16 лет. Сначала жители неизвестных галактик ненадолго украли красавицу, а в следующий раз снова заявились к ней и все домочадцы увидели загадочное похищение зубов артистки.

В том числе очевидцы видели странное свечение за окном и яркие лучи разных цветов. С того дня НЛО все время является исполнительнице, она часто слышит неземные голоса и указания. Несмотря на нереалистичные рассказы и недоверие поклонников, близкие и родные артистки полностью доверяют ей.

«Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я», — предупредила Лель.

По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный» пришельцы не просто так приходят именно к ней. Оказывается, их ДНК осталась у звезды из прошлых жизней. Теперь неизвестно, к чему это приведет, однако певица призывает быть острожными — вдруг следующим окажется кто-то из ее фанатов?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что говорившая с инопланетянами Катя Лель обижена из-за несправедливой критики.

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