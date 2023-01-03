«Спасибо, Дубай»: семья Газманова вернулась в РФ после скандала из-за Украины

Жена известного певца посоветовала людям приезжать в ОАЭ без «своего самовара».

Певец Олег Газманов со своей женой спешно покинули Арабские Эмираты после инцидента на корпоративе в Дубае. Марина Газманова написала прощальный пост в своей социальной сети.

«Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты — это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать „без своего самовара“, тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — говорилось в заявлении знаменитости.

Ранее Олега Газманова чуть не побили за его патриотизм. Это произошло во время корпоратива, где артист выступал со своими хитами. Внезапно на сцену подошли двое человек и стали выяснять отношения. Исполнитель не обращал внимание на них и продолжил выступать. Однако мужчины не унимались и стали кричать: «Скажи, что ты за Украину!». На это Олег Михайлович ответил сухо: «Ребят, дайте отдохнуть».

Стоит отметить, что концерт проходил в Дубае, что не очень понятно российской публике. Почему Газманов появился за рубежом — неизвестно. Поклонники вокалиста отметили, что часть заграничной публики оказалась под влиянием антироссийской политики запада. По их мнению, логично, что случилась подобная ситуация.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Олег Газманов чуть не подрался из-за проукраинских провокаторов.