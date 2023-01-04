🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 января. Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Овны, у вас есть способ преодолеть границы физического и проникнуть в невидимые сферы. Наступление нового года активирует для вас портал творчества. Освобождение от бремени совершенства поможет вам создать то, за что вас запомнят.

Космический совет: не пытайтесь быть совершенными.

♉ Телец

Иногда любовь длится всю жизнь. В других случаях жизнь преподает нам суровый урок непостоянства. Сегодня Вселенная просит вас принять настоящий момент как дар, которым он является, не пытаясь ничего изменить. Тельцы, вы находитесь там, где вы должны быть, и звезды ведут вас в лучшее место.

Космический совет: примите настоящий момент как дар.

♊ Близнецы

Иногда мы видим то, что хотим видеть, и слышим то, что хотим услышать. Снимите шоры и осознайте данную ситуацию такой, какая она есть. Если это требует от вас неприятного разговора с самим собой или другим человеком, пусть будет так, Близнецы: вы на пути к обретению истинной свободы.

Космический совет: осознайте ситуацию такой, какая она есть.

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♋ Рак

Тенденция вернуться к старым методам будет сильной. Так же как и склонность повторять шаблоны, с которыми, как вы думали, вы расстались давным-давно. Посмотрите на данную ситуацию глазами осознанности и избегайте принятия каких-либо поспешных решений.

Космический совет: избегайте поспешных решений.

♌ Лев

За прошедший год вы прошли по темным коридорам своей психики. Вы уже несколько раз переживали темную ночь души. Вы снова и снова сталкивались со своими демонами и храбро провожали их до выхода. Ничто больше не пугает вас, Львы. Новый год знаменует собой новую главу в вашем пробуждении. Думайте об этом как о времени перерождения в того, кем вы всегда должны были быть, и проявления себя как наиболее воплощенной версии самого себя.

Космический совет: думайте о происходящем с вами как о перерождении.

♍ Дева

Пришло время вам сложить оружие, отпустить сопротивление и перейти в пространство терпимости. Пришло время обратить внимание на знаки и доверять тому, куда они вас ведут, даже если направление не совпадает с тем, которое вы ранее наметили для себя. Вы заслуживаете лучшего, и это то, что вы осознаете каждой клеточкой своего существа.

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

♎ Весы

Вы важны, как и ваши творения. Пока вы не увидите ценность в том, что вы делаете, вы не сможете призвать изобилие, которого вы желаете и заслуживаете. Весы, начинайте видеть красоту и изящество в магии, которую вы творите в сотрудничестве со Вселенной. Это год, когда нужно помнить, что вы можете вести творческую, эмоциональную, духовную и финансовую полноценную жизнь одновременно.

Космический совет: начните видеть красоту и изящество в том, что вы делаете.

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♏ Скорпион

Нет необходимости «разбираться» в том, что происходит внутри. Нет необходимости рационализировать свои эмоции. Принимайте то, что показывает вам внутренний мир, без осуждения. Не замыкайтесь в себе в это время. Прямо сейчас вам нужна поддержка семьи. Обратитесь к ним.

Космический совет: обратитесь за поддержкой к семье.

♐ Стрелец

Начало года приносит с собой напоминание о том, что пришло время нажать кнопку паузы и поймать себя в настоящем моменте. Здесь нечего делать и негде быть. На личном фронте это время надежды и исцеления. Время соединения с вашим любимым на более глубоком уровне и открытия портала близости. Все именно так хорошо, как выглядит и ощущается.

Космический совет: избавьтесь от спешки.

♑ Козерог

Если бы Вселенная могла сказать вам что-то прямо сейчас, это было бы принятие праздника как образа жизни! Отмечайте все, что у вас есть, и все, что вам еще предстоит получить. Думатьте о лучшем и ждите, что чудеса станут повседневным явлением. Жизнь вот-вот изменится к лучшему, Козероги. И изменится самым неожиданным образом.

Космический совет: сделайте праздник образом своей жизни.

♒ Водолей

Вы пришли в мир не для того, чтобы вести вялое существование. Не позволяйте никому говорить вам, что вы просите слишком многого. Не загоняйте себя в рамки, которые изначально были созданы не для вас. Имейте аппетит, желайте большего для себя и ожидайте наилучшего возможного результата.

Космический совет: не бойтесь желать большего.

♊ Рыбы

У всех нас были разбиты сердца теми, кого мы впустили в наше священное пространство. Но как долго вы собираетесь повторять историю боли и отвержения? Вселенная хочет, чтобы вы знали, что вы можете иметь все, что пожелаете, и вы можете получить это сейчас. Единственное, что вам нужно сделать, это изменить свои убеждения в зависимости от данной ситуации. Верьте в наилучший возможный результат и доверяйте звездам.

Космический совет: не бойтесь изменить свое мнение.

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