В Минобороны показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием
Уникальное видео сняли с беспилотника. Противник продолжает терять не только технику, но и живую силу.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска уничтожили очередной склад с бронетехникой, принадлежащей украинским националистам и их иностранным пособникам. Уникальные кадры выполнения боевой задачи опубликовало Минобороны РФ.
Видео военные засняли с беспилотника. Представители российского оборонного ведомства отметили, что боеприпасы, которыми ликвидировали технику противника, имеют большую эффективность и буквально ювелирную точность.
Кроме потерь в боеприпасах и технике, украинские террористы продолжают терять живую силу.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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