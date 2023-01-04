ВС России уничтожили более 40 укротеррористов на купянском направлении

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 48

В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных за последние сутки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная операция по защите Донбасса в самом разгаре. У российских военных масса безотлагательных боевых задач. В числе которых — уничтожение вражеской бронетехники и ликвидация позиций отъявленных территористов. В Минобороны РФ рассказали об успехах, в частности, на купянском направлении.

«В результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля», — подчеркнул официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием.

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