Эксклюзивные кадры изнутри отеля Москвы, где нашли мумию женщины в стрингах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 314

По предварительным данным, красотка скончалась несколько недель назад. Почему ею никто не заинтересовался?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места обнаружения мумифицированного тела девушки в центре Москвы.

Необычный интерьер, статуи, картины — это тот самый отель, в одном из номеров которого в ночь на 2 января нашли труп полуобнаженной молодой женщины в состоянии мумификации и гнилостных изменений.

До этого сообщалось, что девушка, чье тело в нижнем белье нашли в столичном отеле, предположительно, была вебкам моделью. На это указывают находившиеся рядом с телом три мобильных телефона, ноутбук и экшен-камера. Также предполагается, что покойная принимала наркотические вещества: при ней обнаружили шприц и восемь емкостей с аптечными препаратами.

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По мнению криминалиста Михаила Игнатова, тело девушки могло пролежать в отеле около двух недель, прежде чем его нашли. Именно столько времени требуется для того, чтобы начались процессы мумификации.

Как установила полиция, умершая в московском отеле девушка — уроженка Тюмени 1988 года рождения по имени Ирина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Жуковска призвала привлечь к уголовной ответственности руководство и персонал московского отеля, в котором обнаружили мумифицированный труп постоялицы.

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