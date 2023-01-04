Какая-то байка? Работники московского отеля не знали о мумии в стрингах в номере

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 3 935

Работники московского отеля не знали о мумии в стрингах в номере

Какая-то байка? Работники московского отеля не знали о мумии в стрингах в номере

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Гибель уроженки Тюмени, мумифицированное тело которой обнаружили в московском отеле, продолжает обрастать загадочными подробностями.

Труп девушки в бирюзовом бюстье и черных стрингах обнаружили полицейские в ночь на 2 января в одном из гостиничных номеров в Таганском районе Москвы. Однако, как стало известно 5-tv.ru, работники отеля ничего не знают о случившемся.

По версии следствия, 34-летняя уроженка Тюмени скончалась от передозировки наркотиками. Точное время ее гибели пока не установили: тело подверглось гнилостным изменениям и мумификации. По оценкам эксперта, труп мог пролежать в номере не менее двух недель. При этом остается загадкой, почему никто из работников лофт-отеля не заметил мертвую гостью раньше.

Эксклюзивные кадры изнутри отеля Москвы, где нашли мумию женщины в стрингах

По информации источников 5-tv.ru, сотрудники гостиницы ничего не знали о случившемся. По их мнению, новость о том, что в номере нашли мумию в стрингах, — обычная новогодняя байка. Если бы такое произошло в реальности, то в гостинице подняли бы шум. Сейчас сообщения о найденном гниющем трупе взывают у работников только улыбку и недоумение. Между тем, делом уже занялся Следственный комитет России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информацию о гибели 34-летней уроженки Тюмени подтвердили в Следственном комитете. Труп девушки направили в морг.

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