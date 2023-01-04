Криминалист объяснил, сколько мумифицированный труп девушки лежал в отеле Москвы

Вместе с тем специалиста смутили некоторые детали жуткой находки.

Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах и обнаруженное в одном из отелей в Таганском районе Москвы, могло пролежать порядка двух недель. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru выразил криминалист Михаил Игнатов. Он объяснил, от чего зависит скорость гниения трупа.

«Все зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха. Если, например, она на морозе лежит, может долго лежать, не разлагаясь, если это в тепле, от недели до десяти дней уже появляется специфичный запах. Тело распухает и начинает гнить. Но все зависит от того, в какой обстановке лежало оно. Думаю, недели две могло тело девушки пролежать», — пояснил эксперт.

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Однако криминалист отметил, что мумифицироваться труп может начать спустя две недели. Обычно тело или разлагается и гниет в последствии, или мумифицируется.

«Здесь, наверное, было комбинировано: что-то начало мумифицироваться, что-то начало разлагаться», — добавил Игнатов.

При этом некоторые детали жуткой находки привели в ступор специалиста. Он задался вопросом, как тело девушки могло пролежать столько времени в гостиничном номере. Ведь каждый день должны приходить сотрудники отеля, убирать номер. Даже если не каждый день, то через день. Но так или иначе другие постояльцы отеля и сотрудники могли почуять неприятный трупный запах. За две недели он должен был распространиться не только по всему номеру, где нашли тело, но и в коридоре.

К слову, тело девушки в гостиничном номере московского отеля нашли в ночь на 2 января. Сотрудники тут же вызвали правоохранителей. Зайдя в номер, они увидели девушку, лежащую на спине в одном нижнем белье. Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений, полицейские не выявили. Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами.

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