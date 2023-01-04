В России предложили перенести новогодние праздники на весну

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 93

В России снова задумались о переносе январских праздников на майские

В России предложили перенести новогодние праздники на весну

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Традиционно граждане отдыхают с 1 по 8 января.

В России могут перенести часть новогодних праздников на майские. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов к премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба.

«Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — говорится в сообщении.

По мнению Миронова, некоторые россияне во время январских праздников не могут провести время с пользой для своей семьи и растут случаи злоупотребления алкоголем.

Также он добавил, что россияне постоянно делают запросы на перенос праздников.

Сейчас граждане России отдыхают с 1 по 8 января. В нижней палате парламента считают, что это чрезмерно и вынуждает людей страдать от безделья.

Последние десять лет россияне отдыхают в новогодние праздники по восемь дней. Из них новогодние каникулы приходятся на 1-6 и 8 января, а 7 января отмечается Рождество Христово. Совпадающие с этими праздниками нерабочие дни (суббота и воскресенье) могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Госдуме призвали сократить продолжительность новогодних праздников.

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В России предложили перенести новогодние праздники на весну

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