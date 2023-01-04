«Дальний поход»: зачем фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами» отправили на службу
Сергей Шойгу объяснил цель большого морского похода корабля «Адмирал Горшков»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фрегат, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, совершит поход по Средиземному морю, а также двум океанам.
Фрегат «Адмирал Горшков» оснащен вооружением, не имеющим аналогов ни в одной стране мира. Какие задачи поставлены перед экипажем корабля, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, министр отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащен мощным ракетным комплексом «Циркон». Он способен наносить точечные удары по целям на земле, и в море. При этом перед гиперзвуковыми ракетами окажутся бессильны любые системы ПВО–ПРО.
Сергей Шойгу подчеркнул, что кораблю предстоит совершить дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Во время учений и тренировок экипаж «Адмирала Горшкова» должен будет отработать механизмы применения гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности.
«Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности», — уточнил глава Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония выхода фрегата на боевую службу состоялась 4 января. В ней поучаствовал президент РФ Владимир Путин.
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