«Дальний поход»: зачем фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами» отправили на службу

Фрегат, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, совершит поход по Средиземному морю, а также двум океанам.

Фрегат «Адмирал Горшков» оснащен вооружением, не имеющим аналогов ни в одной стране мира. Какие задачи поставлены перед экипажем корабля, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, министр отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащен мощным ракетным комплексом «Циркон». Он способен наносить точечные удары по целям на земле, и в море. При этом перед гиперзвуковыми ракетами окажутся бессильны любые системы ПВО–ПРО.

Сергей Шойгу подчеркнул, что кораблю предстоит совершить дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Во время учений и тренировок экипаж «Адмирала Горшкова» должен будет отработать механизмы применения гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности.

«Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности», — уточнил глава Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония выхода фрегата на боевую службу состоялась 4 января. В ней поучаствовал президент РФ Владимир Путин.