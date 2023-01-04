СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации по делу о взятке

Заместитель руководителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Муратов задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники.

По информации украинского СМИ, задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ задержали <…> Муратова по подозрению в получении крупной взятки», — говорится в заявлении.

Как отметил осведомленный источник СМИ, Муратов уже доставлен в следственный изолятор. Завтра ему планируют избрать меру пресечения.

По информации украинского издания, крупную взятку замглавы ОВА могла передать депутат областного совета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко.

На должность Муратов был назначен в декабре 2020 года. Детали громкого дела уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии.