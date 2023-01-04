Тяжелобольная Анастасия Мельникова уезжает в монастырь

По словам артистки, они с дочерью планирует переночевать в келье.

Российская актриса Анастасия Мельникова планирует отметить Рождество вместе со своей дочерью в Зеленецком монастыре. Об этом она рассказала ФАН.

По ее словам, у них в семье уже сложилась традиция на праздники: свечи, красивые платья и стол.

«Мы очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», — рассказала артистка.

Также Мельникова добавила, что на праздничном столе в этот вечер у них в семье будет утка с яблоками и домашней квашенной капустой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Мельникова за два года изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни и потери сразу трех близких людей. 53-летняя актриса потеряла возлюбленного накануне свадьбы. Причину смерти мужчины она пока не раскрывает, но признается, что ее нервная система дала сбой. Это оказалась не единственная беда — мама и старший брат артистки тоже скончались.

Сейчас ее всячески поддерживает дочь Мария. Она пообещала маме, что наденет на выпускной ее свадебное платье, которое так и не дождалось своего часа.