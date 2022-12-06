Повторила судьбу матери: Анастасия Мельникова сама напророчила себе беду?

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Рита Миронова
Рита Миронова 37

Анастасия Мельникова повторила судьбу матери-вдовы

Повторила судьбу матери: Анастасия Мельникова сама напророчила себе беду?

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Актриса потеряла любимого человека накануне свадьбы. Потеря близкого человека стала для нее серьезным ударом.

Российская актриса Анастасия Мельникова за два года изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни и потери сразу трех близких людей. В эфире одного из федеральных каналов звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказала, что в этом году умер ее возлюбленный. Портал dni.ru пишет, что актриса повторила судьбу своей матери — та осталась вдовой после 27 лет брака.

В интервью двухлетней давности Мельникова рассказывала о том, как ее мама переживала потерю любимого человека. Она продолжала стелить кровать для двоих и по ночам боялась его задеть.

«И я такая же», — сказала тогда Анастасия, и ее слова, видимо, оказались пророческими.

53-летняя актриса потеряла возлюбленного накануне свадьбы. Причину смерти мужчины она пока не раскрывает, но признается, что ее нервная система дала сбой. Это оказалась не единственная беда — мама и старший брат артистки тоже скончались.

«Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — объяснила Мельникова.

Сейчас ее всячески поддерживает дочь Мария. Она пообещала маме, что наденет на выпускной ее свадебное платье, которое так и не дождалось своего часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова раскрыла подробности смерти возлюбленного перед свадьбой.

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