Повторила судьбу матери: Анастасия Мельникова сама напророчила себе беду?

Актриса потеряла любимого человека накануне свадьбы. Потеря близкого человека стала для нее серьезным ударом.

Российская актриса Анастасия Мельникова за два года изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни и потери сразу трех близких людей. В эфире одного из федеральных каналов звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказала, что в этом году умер ее возлюбленный. Портал dni.ru пишет, что актриса повторила судьбу своей матери — та осталась вдовой после 27 лет брака.

В интервью двухлетней давности Мельникова рассказывала о том, как ее мама переживала потерю любимого человека. Она продолжала стелить кровать для двоих и по ночам боялась его задеть.

«И я такая же», — сказала тогда Анастасия, и ее слова, видимо, оказались пророческими.

53-летняя актриса потеряла возлюбленного накануне свадьбы. Причину смерти мужчины она пока не раскрывает, но признается, что ее нервная система дала сбой. Это оказалась не единственная беда — мама и старший брат артистки тоже скончались.

«Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — объяснила Мельникова.

Сейчас ее всячески поддерживает дочь Мария. Она пообещала маме, что наденет на выпускной ее свадебное платье, которое так и не дождалось своего часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова раскрыла подробности смерти возлюбленного перед свадьбой.